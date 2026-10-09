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Copeco descarta alerta de tsunami tras fuerte terremoto en Panamá

Copeco descartó la amenaza de tsunami para las costas hondureñas tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá

Copeco descarta alerta de tsunami tras fuerte terremoto en Panamá

Copeco indicó que cualquier cambio en las condiciones de amenaza será comunicado oportunamente por las autoridades competentes.

 Foto: archivo
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Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que ya no existe amenaza de tsunami para las costas hondureñas, tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado este viernes en Panamá.

La institución mantiene el monitoreo de las condiciones marítimas y de la actividad sísmica en la región.

En un boletín informativo emitido este 9 de octubre, Copeco explicó que el sismo tuvo una profundidad preliminar de 10 kilómetros y motivó la emisión de un aviso por parte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), debido a la posible generación de olas que podrían afectar principalmente las costas panameñas.

Alerta de tsunami en varios países tras terremoto de magnitud 7.6 en Panamá

De acuerdo con las estimaciones citadas por la institución, a Nicaragua, Honduras y El Salvador podrían llegar olas inferiores a los 30 centímetros, cuya altura sería poco perceptible en comparación con el oleaje habitual.

Copeco descarta alerta de tsunami tras fuerte terremoto en Panamá

Copeco señaló que se descartó la alerta para las costas hondureñas. No obstante, indicó que mantendrá la vigilancia ante posibles actualizaciones de los organismos especializados.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá

La institución también advirtió que continúa dando seguimiento a los reportes técnicos sobre el comportamiento del mar y la actividad sísmica en la región, incluida la posible ocurrencia de réplicas que podrían motivar nuevas evaluaciones del riesgo.

Copeco pide evitar información no confirmada

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar compartir datos no confirmados que puedan generar alarma.

Copeco descarta alerta de tsunami tras fuerte terremoto en Panamá

Copeco indicó que cualquier cambio en las condiciones de amenaza será comunicado oportunamente por las autoridades competentes.

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Aunque las estimaciones divulgadas apuntan a olas de poca altura para Honduras, las autoridades recomiendan a las personas que se encuentren en zonas costeras tomar las medidas de precaución.

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Redacción La Prensa
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