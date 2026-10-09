Copeco descarta alerta de tsunami tras fuerte terremoto en Panamá

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que ya no existe amenaza de tsunami para las costas hondureñas, tras el terremoto de magnitud 7.6 registrado este viernes en Panamá.

La institución mantiene el monitoreo de las condiciones marítimas y de la actividad sísmica en la región.

En un boletín informativo emitido este 9 de octubre, Copeco explicó que el sismo tuvo una profundidad preliminar de 10 kilómetros y motivó la emisión de un aviso por parte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), debido a la posible generación de olas que podrían afectar principalmente las costas panameñas.