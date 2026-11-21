Comayagua, Comayagua. Un accidente vial registrado la madrugada de este sábado 21 de noviembre sobre la carretera internacional CA-5, frente a las instalaciones de la base aérea de Palmerola, en Comayagua, dejó como saldo la muerte de un hombre y una mujer.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Danny Alexander Madrid Zelaya, quien conducía el automotor, y su acompañante Yuliana Rogel Abate González. Ambos viajaban a bordo de una camioneta Jeep de color azul, sin placas, cuya parte delantera quedó severamente destruida tras el impacto.