Comayagua, Comayagua. Un accidente vial registrado la madrugada de este sábado 21 de noviembre sobre la carretera internacional CA-5, frente a las instalaciones de la base aérea de Palmerola, en Comayagua, dejó como saldo la muerte de un hombre y una mujer.
Las personas fallecidas fueron identificadas como Danny Alexander Madrid Zelaya, quien conducía el automotor, y su acompañante Yuliana Rogel Abate González. Ambos viajaban a bordo de una camioneta Jeep de color azul, sin placas, cuya parte delantera quedó severamente destruida tras el impacto.
Personal paramédico del Cuerpo de Bomberos acudió inicialmente al lugar para brindar asistencia, pero al evaluar a los dos ocupantes dentro de la cabina confirmó que ninguno presentaba signos vitales debido a la gravedad de los golpes recibidos.
Ante la deformación de la estructura metálica del vehículo, una cuadrilla especializada en rescate utilizó equipo hidráulico para liberar los cuerpos, procedimiento que se ejecutó una vez que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) autorizaron la intervención en la escena.
Posteriormente, los cadáveres fueron entregados al equipo de Medicina Forense y representantes del Ministerio Público para efectuar el levantamiento correspondiente, mientras agentes de vialidad iniciaron las indagaciones para determinar qué originó el percance en ese tramo carretero.