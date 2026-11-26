San Salvador, El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludó este jueves a "sus amigos" en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, destacó "los ideales" del país norteamericano y dijo que "quizá un día" pueda "refundar" la nación centroamericana "sobre esos mismos ideales".

"A todos mis amigos en Estados Unidos, ¡Feliz Día de Acción de Gracias!", publicó el mandatario salvadoreño en un mensaje en inglés en X.

Bukele señaló que, "aunque no celebramos oficialmente el Día de Acción de Gracias en El Salvador", "siempre he creído que hay algo hermoso en que su tradición nacional más querida sea un día dedicado a agradecer a Dios por sus bendiciones".