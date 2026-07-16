Trump recibirá a Bukele tras el aval en El Salvador a un tercer mandato presidencial

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro que se producirá días después de que se allanara el camino para que el mandatario centroamericano pueda aspirar a un tercer mandato consecutivo.

La Casa Blanca confirmó el encuentro entre los mandatarios que ocurrirá a las 11:00 AM hora de Washington (5:00 GMT).El nuevo encuentro entre Trump y Bukele se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de inmigración y lucha contra el crimen organizado, dos de las prioridades que se han marcado Bukele y Trump en sus agendas políticas.

La reunión se producirá además apenas tres días después de que el mandatario salvadoreño se postulara para un futuro tercer mandato consecutivo, algo que responde a una polémica reforma constitucional aprobada el año pasado en la Asamblea Legislativa, controlada por su formación, Nuevas Ideas.