Tiroteo dentro de un Kroger en Cypress, Texas; varias personas resultan baleadas​​​​

Texas, Estados Unidis

Un tiroteo registrado dentro de una tienda Kroger en Cypress , Texas , generó alarma entre clientes y empleados luego de que varias personas resultaran baleadas, según reportes preliminares de las autoridades.

Agentes del Precinto 4 del Condado de Harris respondieron este martes a una emergencia por disparos dentro del establecimiento ubicado en la cuadra 20300 de Cypresswood Drive, en la zona noroeste de Houston.

De acuerdo con la información inicial, varias personas fueron alcanzadas por disparos; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número exacto de víctimas ni la gravedad de sus heridas.

Testigos que se encontraban dentro del supermercado relataron haber observado a un hombre con camisa amarilla y pantalón negro portando un arma de fuego durante el ataque.

Tras la alerta, equipos policiales y personal de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para atender la situación y asegurar la zona.

Las fuerzas del orden informaron que un posible sospechoso fue detenido, aunque todavía no se han brindado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que habrían provocado el tiroteo.

La escena permaneció bajo fuerte vigilancia policial mientras los investigadores recopilaban evidencias y entrevistaban a testigos para reconstruir lo ocurrido.

Autoridades pidieron a los residentes evitar el área mientras continúan las diligencias y recomendaron seguir únicamente los canales oficiales para conocer información confirmada.

El caso continúa bajo investigación y se espera que las autoridades brinden nuevos detalles sobre las víctimas, el sospechoso detenido y el posible móvil del ataque.