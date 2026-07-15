No hay registro de que Johana Bermúdez dijera que la canasta básica de la semana se compra con L1,000

San pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, haber dicho que con 1,000 lempiras compraba la canasta básica de una semana y que todavía le sobraban cuatro lempiras.
Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA no encontró registros en medios de comunicación, fuentes oficiales ni otras publicaciones confiables que respalden que Bermúdez haya realizado esa declaración.
Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, también negó en comunicación con LA PRENSA haber pronunciado esas palabras.
"FUI AL SUPER CON 1,000 LEMPIRAS, HICE TODA LA DESPENSA DE LA SEMANA Y ME SOBRARON 4 LEMPIRAS", es, literalmente, la cita que le ha sido adjudicada a la parlamentaria en una entrada de Facebook que ha sido compartida más de 300 veces desde el 13 de julio.
No lo dijo
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + despensa + semana + mil lempiras” no arrojó resultados que respalden que la diputada haya afirmado que la canasta básica semanal puede comprarse con 1,000 lempiras.
Una revisión en las cuentas de la congresista en Facebook, Instagram y X tampoco encontró publicaciones que reprodujeran la declaración viral.
Además, LA PRENSA contactó a Johana Bermúdez, quien confirmó que la versión difundida en redes sociales es “totalmente falsa” y que se trata de desinformación.
Sobre la canasta básica
El Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) publicó el 9 de julio un análisis en el que señaló que la canasta básica alimentaria aumentó 800 lempiras entre junio de 2025 y junio de 2026.
Las cifras del OBSAN difieren de las presentadas por el Gobierno. La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) aseguró que la canasta básica de los hondureños ha aumentado 244 lempiras en los últimos 12 meses.
De acuerdo con las autoridades de la SDE, el incremento en algunos productos de la canasta básica responde al alza en los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente.
Por su parte, Darwin Ponce, presidente de la Asociación de Consumidores, coincidió con el análisis del OBSAN y afirmó, en una entrevista concedida al canal HCH, que actualmente el costo de la canasta básica ronda los 16,000 lempiras.
Ponce recordó que durante 2025 el costo de la canasta básica se situaba alrededor de 14,500 lempiras, por lo que sostuvo que el incremento acumulado sería de aproximadamente 1,500 lempiras en los últimos meses.
Las diferencias entre las estimaciones del OBSAN, la SDE y la Asociación de Consumidores evidencian que las instituciones utilizan metodologías o referencias distintas para calcular la variación del costo de la canasta básica, por lo que es recomendable precisar esos criterios para facilitar la comprensión de los lectores.
En conclusión, es falso que Johana Bermúdez haya afirmado que con 1,000 lempiras se puede comprar la canasta básica de una semana.