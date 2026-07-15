Nasry Asfura no dijo: “Si no se privatiza la ENEE, no habrán recursos para salud y educación”

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente Nasry Asfura afirmó que, si no se privatiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no habrá recursos suficientes para sostener los sistemas de salud y educación del país. La publicación es falsa. No existe registro público de que el mandatario se haya referido en esos términos a la ENEE ni de que haya vinculado su eventual privatización con la disponibilidad de recursos para salud y educación. "Si no privatizamos la ENEE, no vamos a tener recursos para salud y educación", es, literalmente, la presunta cita de Asfura que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 14 de julio.

El Congreso Nacional avanza en la discusión de una reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica que plantea una reestructuración integral de la ENEE. Según el Gobierno, la iniciativa busca mitigar la crisis financiera de la estatal y reducir las pérdidas que registra cada año. Solo durante el primer trimestre de 2026, estas ascendieron a L4,048.59 millones, de acuerdo con un reporte de El Heraldo. El proyecto propone dividir la ENEE en una empresa matriz y tres subsidiarias independientes, encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía. Los diputados oficialistas sostienen que la reforma es necesaria para reducir las pérdidas energéticas y disminuir los costos del servicio eléctrico. En contraste, sectores de oposición y dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre) afirman que la iniciativa constituye una privatización por partes que terminaría afectando el bolsillo de los ciudadanos. Tras su aprobación en primer debate, la iniciativa entró en un proceso de concertación para introducir modificaciones al dictamen, debido a que todavía no cuenta con los votos necesarios para su aprobación definitiva. El debate sobre la reforma eléctrica se reanudará en el pleno del Congreso Nacional el martes 21 de julio de 2026. Las sesiones legislativas se retomarán ese día, después de un receso, y el dictamen será sometido a su tercer y último debate, informó El Heraldo.

Cita falsa

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia de que el presidente Nasry Asfura haya dicho textualmente que "si no se privatiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no habrá recursos para salud y educación", como afirman publicaciones que circulan en redes sociales. Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave "Nasry Asfura + reforma + ENEE", se localizó un video publicado el 14 de julio de 2026 en la página de Facebook del programa Hoy Mismo, que recoge las declaraciones más recientes del mandatario sobre la situación de la ENEE. En el segundo 48 del video se escucha a Asfura decir: "O rescatamos la ENEE o Honduras no va a tener suficientes recursos para invertir en educación y salud". Acto seguido, el presidente aclara que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica seguirá siendo propiedad de los hondureños. En ningún momento de la grabación Asfura menciona que la ENEE deba privatizarse ni pronuncia la frase que le atribuyen las publicaciones verificadas.