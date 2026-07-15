El avión presidencial no fue donado por Taiwán, pese a que lo que afirma Mario Díaz

San Pedro Sula, Honduras
El dirigente del Partido Nacional, Mario Díaz, aseguró que la adquisición del avión presidencial se realizó mediante una donación de Taiwán.
"El avión (presidencial) fue una donación del gobierno de Taiwán", afirmó en una publicación de X.
Sin embargo, esta afirmación es falsa. Investigaciones de EL HERALDO Plus establecen que el avión presidencial no fue donado por Taiwán, sino adquirido por el Estado hondureño mediante un esquema de financiamiento que comenzó con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional y posteriormente incorporó fondos de cooperación taiwanesa.
Las declaraciones de Díaz surgieron después de que, el 10 de julio de 2026, el Estado de Honduras vendiera el avión presidencial, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001.
La aeronave fue adjudicada a la empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría S. A. de C. V., que presentó la oferta ganadora por 137,776,390 lempiras, según informó EL HERALDO.
LA PRENSA Verifica solicitó a Díaz un comentario sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.
Pago por Tasa de Seguridad
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobó en 2014 la compra del avión presidencial Legacy 600, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
La aeronave fue fabricada por la empresa brasileña Embraer, según una investigación de EL HERALDO Plus publicada en 2022.
Los documentos obtenidos por la Unidad de Investigación detallan que, para concretar la operación, se utilizaron fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional y recursos provenientes de la cooperación del Gobierno de Taiwán.
La investigación señala que, el 21 de abril de 2014, el CNDS emitió la resolución 033/2014, mediante la cual autorizó el pago anticipado de un millón de dólares provenientes del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional para reservar la aeronave.
Ese desembolso marcó el inicio del proceso de adquisición del Legacy 600.
Otros costos
Según los documentos revisados por EL HERALDO Plus, el pago de reserva se realizó antes de que se concretara la participación de los fondos provenientes de la cooperación taiwanesa.
La resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) establecía que la inversión relacionada con la aeronave sería financiada con recursos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
La investigación también documentó que, posteriormente, los fondos recibidos de Taiwán se utilizaron para abonar a la compra del avión y reintegrar recursos al fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
En una reunión del CNDS documentada por EL HERALDO Plus, funcionarios señalaron que los fondos taiwaneses serían destinados al pago de la aeronave y que la Tasa de Seguridad había realizado los desembolsos iniciales.
Además, EL HERALDO Plus reveló que el convenio original con Taiwán contemplaba la donación de una aeronave militar, helicópteros y ambulancias, pero no específicamente de un avión presidencial de uso ejecutivo.
La investigación señala que los recursos de esa cooperación terminaron vinculados con la adquisición del Embraer Legacy 600.
Los documentos citados por EL HERALDO Plus indican que el avión presidencial tuvo un costo de 14.7 millones de dólares, equivalentes a 314.7 millones de lempiras, y que la compra fue autorizada mediante resoluciones del CNDS emitidas en 2014.
La adquisición se aprobó bajo un esquema en el que participaron recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional y fondos de cooperación del Gobierno de Taiwán.
Henry Rodríguez, economista, explicó a EH Verifica que una donación directa implica que el bien es entregado por otro Estado sin que el país receptor financie un proceso de adquisición.
En este caso, los documentos revisados por EL HERALDO Plus muestran que el Legacy 600 fue adquirido mediante decisiones del CNDS y con la participación de fondos administrados por el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, además de recursos provenientes de Taiwán.