Fallece Luis Romeo Rendón, empresario que dejó huella en San Pedro Sula

El reconocido empresario sampedrano Luis Romeo Rendón Cruz falleció el pasado 13 de julio, dejando una trayectoria marcada por el trabajo, su visión de negocios y el trato cercano que mantuvo durante décadas con clientes, colaboradores y amigos.
La noticia fue confirmada por su familia. Rendón es recordado por haber sido uno de los empresarios que contribuyeron al crecimiento del comercio local, luego de convertir un pequeño establecimiento dedicado a la venta de útiles escolares en San Pedro Sula en una de las empresas más exitosas del rubro a nivel nacional.
La historia de Útiles de Honduras comenzó en 1977, cuando abrió su primera tienda entre la quinta y sexta avenida del barrio El Benque. Su crecimiento estuvo marcado no solo por la amplia variedad de productos que ofrecía, sino también por trato amable a sus clientes.
Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo lo describen como "un hombre amable, dispuesto a recibir a las personas con una sonrisa, escucharlas y ofrecerles una atención cercana y de calidad".
Más allá de su faceta como empresario, Rendón Cruz fue un hombre profundamente ligado a su familia y a la fe católica. Junto a su esposa, Herminia Enamorado de Rendón, formó un hogar del que nacieron Karen, Alejandra y Luis Romeo Rendón Enamorado.
Era hijo del reconocido matrimonio de Concepción Cruz y Julio Rendón. Sus familiares, amigos y personas cercanas lo recuerdan como un hombre de sólidos valores, cuya vida estuvo guiada por la integridad y un auténtico don de servicio a la comunidad.
Tras conocerse su fallecimiento, el sector empresarial, así como librerías expresaron su solidaridad con la familia. En sus mensajes destacaron su sabiduría, calidad humana y el respeto que cultivó a lo largo de su vida personal y profesional.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también manifestó este miércoles sus condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores, al reconocer la pérdida de un empresario que dejó una huella importante en el desarrollo de San Pedro Sula.
El velatorio se realizó en una funeraria de la ciudad. El 14 de julio, familiares y allegados participaron en una misa de cuerpo presente y posteriormente acompañaron sus restos hasta su última morada.