Fallece Luis Romeo Rendón, empresario que dejó huella en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El reconocido empresario sampedrano Luis Romeo Rendón Cruz falleció el pasado 13 de julio, dejando una trayectoria marcada por el trabajo, su visión de negocios y el trato cercano que mantuvo durante décadas con clientes, colaboradores y amigos.

La noticia fue confirmada por su familia. Rendón es recordado por haber sido uno de los empresarios que contribuyeron al crecimiento del comercio local, luego de convertir un pequeño establecimiento dedicado a la venta de útiles escolares en San Pedro Sula en una de las empresas más exitosas del rubro a nivel nacional.

La historia de Útiles de Honduras comenzó en 1977, cuando abrió su primera tienda entre la quinta y sexta avenida del barrio El Benque. Su crecimiento estuvo marcado no solo por la amplia variedad de productos que ofrecía, sino también por trato amable a sus clientes.

Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo lo describen como "un hombre amable, dispuesto a recibir a las personas con una sonrisa, escucharlas y ofrecerles una atención cercana y de calidad".