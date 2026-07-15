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Contaminación y abandono vial asfixian al populoso barrio Concepción

Comerciantes denuncian que la acumulación de desechos, el colapso del sistema de aguas residuales y el deterioro de las calles afectan la calidad de vida y ponen en riesgo la salud

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 16:36 -
  • Laura Amaya
Contaminación y abandono vial asfixian al populoso barrio Concepción

Locatarios y peatones denuncian que el deterioro de las calles y el colapso del alcantarillado afectan la movilidad, el comercio y la salud en uno de los sectores más transitados de San Pedro Sula.

 Foto:Franklin Munoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Comerciantes, vecinos y peatones del barrio Concepción denuncian que el desbordamiento de aguas residuales, el deterioro de las calles y la falta de mantenimiento mantienen en condiciones críticas uno de los sectores con mayor actividad comercial de la ciudad.

Uno de los principales problemas se concentra entre la 2 calle y las 3 y 4 avenidas, adonde diariamente circulan cientos de personas para realizar compras, trabajar o dirigirse a otros puntos de San Pedro Sula. En este tramo, los baches, el agua estancada y los malos olores forman parte del paisaje cotidiano.

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Los afectados aseguran que la situación se ha prolongado durante varios meses sin que exista una solución definitiva por parte de la municipalidad de San Pedro Sula y de Aguas de San Pedro.

"Cada vez que llueve el agua negra se desborda y caminar por aquí se vuelve un riesgo. Además del mal olor, la calle está destruida y los vehículos tienen que esquivar los baches", comentó Pedro Aguilar, uno de los comerciantes del sector.

Los locatarios afirman que las condiciones también repercuten en sus ventas, ya que algunos clientes prefieren evitar la zona debido al estado de las vías y a los problemas de salubridad.

Los ciudadanos que abordan el transporte público deben hacer malabares para esquivar el agua contaminada y no ser salpicados por los automotores.

Los ciudadanos que abordan el transporte público deben hacer "malabares" para esquivar el agua contaminada y no ser salpicados por los automotores.

 (Foto:Franklin Muñoz/LA PRENSA)

​El clamor de un sector comercial y de alto tránsito

Este tramo no es una calle cualquiera. Además de albergar puestos de comida, venta de frutas, legumbres y bebidas, funciona como un punto de buses estratégico para rutas masivas hacia sectores como La López Arellano, Felipe Zelaya, La Lima y La Planeta.

​La combinación de transporte pesado, flujo constante de peatones y el estancamiento de aguas fecales ha convertido el paso por esta zona en una verdadera odisea.

Las principales afectaciones riesgo sanitario las aguas negras corren libremente junto a los negocios de alimentos, lo que ya está provocando enfermedades entre los locatarios y clientes.

La desesperación ha llevado a los propios locatarios a meterse las manos al bolsillo para intentar parchar la calle con piedras o pagando a particulares para que cubran temporalmente los baches. Sin embargo, el problema ha superado cualquier solución.

Lo que comenzaron como pequeños agujeros hoy son enormes cráteres que dañan los vehículos y complican el tráfico.

Lo que comenzaron como pequeños agujeros hoy son enormes cráteres que dañan los vehículos y complican el tráfico.

 (Foto:Franklin Muñoz/LA PRENSA)

Los comerciantes y vecinos aseguran que su denuncia no tiene como objetivo desacreditar a las autoridades, sino llamar la atención sobre una problemática que, afirman, afecta la salud de la población, la movilidad y la actividad económica del barrio Concepción.

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Los afectados solicitan a la Municipalidad de San Pedro Sula y a Aguas de San Pedro una intervención urgente para reparar el sistema de alcantarillado sanitario y rehabilitar la vía, con el fin de evitar que el deterioro continúe afectando a residentes, clientes y conductores que transitan diariamente por el sector.

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Redacción web
Laura Amaya

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