“Las Malvinas son argentinas”: jugadores celebran triunfo ante Inglaterra con polémico cartel

Buenos Aires, Argentina

Los jugadores de la selección Argentina defendieron el haber exhibido este miércoles, tras el triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, una bandera con la leyenda 'las Malvinas son argentinas', un reclamo de soberanía que sobrevoló este histórico partido.

"Y serán siempre argentinas" aseveró Leandro Paredes, una de las figuradas de los dirigidos por Lionel Scaloni, al ser consultado por la prensa por el despliegue de la bandera con la silueta de las Malvinas, archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

En los días previos al partido, en Argentina se multiplicaron las expresiones en la opinión pública sobre la carga simbólica del partido de este miércoles ante Inglaterra, más allá de lo deportivo.

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían dispuesto prohibir a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta en el que se disputó el partido de este jueves con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

Tras finalizar el partido y todavía en el campo de juego, fue el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso quien exhibió una bandera de Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina.