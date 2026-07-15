Messi alza la voz y avisa a España para la final: "Duela a quien le duela, somos los mejores"

Atlanta, Estados Unidos.

Habló D10S. Lionel Messi tomó la palabra, alzó la voz y se mostró conmovido tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 luego de eliminar a Inglaterra con una remontada histórica en un partido que el capitán albiceleste dio dos asistencias. El capitán de la Selección Argentina destacó el compromiso del plantel para superar un partido cargado de tensión. "Es increíble todo lo que vivimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno y esa situación especial el grupo lo sintió", confesó.

Para la selección argentina el partido contra los ingleses tenía un valor agregado. "No era una victoria más. Todo el pueblo argentino la quería desesperadamente", aseguró Messi sobre la trascendencia de eliminar al conjunto europeo y todo el condimento externo que tenía este partido. Sobre el rendimiento y la actitud, el goleador argentino fue contundente y demostró su inmensa alegría. “Nunca dejamos de creer e intentarlo y con juego. Es una felicidad enorme jugar dos finales seguidas”, afirmó con orgullo el máximo referente de la Albiceleste.

"DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN: A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA"



Lionel Messi, CONTUNDENTE sobre la clasificación de Argentina a la final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lpZgpJh63I — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

A pesar de que siempre ha sido reservado, el astro argentino no escatimó y puntualizó que Argentina es la mejor selección, algo que lo han demostrado en estos años. "Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan”, afirmó. Y continúo comentando que “Nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió”.

El mensaje de Messi para los hinchas

Al ser consultado sobre las expectativas previas al torneo, el capitán no dudó. “Sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en el grupo y pensaba que íbamos a estar entre los mejores cuatro. Este grupo no me sorprende a mí”, remarcó. Además, valoró la fortaleza del plantel frente a las exigencias físicas del certamen. “Si bien la gente tenía dudas por cómo llegaban algunos jugadores al límite, siempre este grupo se contagia con el otro y saca de donde no tiene para dar más”, detalló Messi. Para cerrar, el astro dejó unas palabras para todos los argentinos. “Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Será lo que Dios quiera”, concluyó.

La opinión de Messi sobre España