Miami, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos afirmó este jueves que el español Santi Almarcha, estudiante universitario catalán de 22 años detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tiene "un historial criminal" y que le ha concedido una " salida voluntaria". "Su historial criminal incluye hurto en comercios (hurto)", aseguró un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, aunque no detalló cuáles son las acusaciones ni si existe un proceso penal contra el joven, procedente de Vilassar de Mar (Barcelona) y estudiante de la Universidad de Misuri. Con ello, el DHS amplió la información compartida el martes por ICE, que entonces reportó que arrestó el 15 de noviembre a Santi Almarcha Senpau, "un extranjero ilegal de España", con el apoyo del Departamento de Agricultura de Florida durante un control de tránsito en el condado de Suwannee, en el norte de dicho estado.

El Departamento de Seguridad Nacional agregó ahora que "a Almarcha Senpau se le concedió la salida voluntaria y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de su remoción de Estados Unidos", sin precisar una fecha. Una consulta de la base de datos de detenidos mostró que, hasta este jueves, Almarcha permanecía "bajo custodia del ICE" en el Centro de Procesamiento Folkston D Ray en el sureño estado de Georgia, cerca de la frontera con Florida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su mensaje, el DHS reiteró que Almarcha Senpau ingresó de forma legal a Estados Unidos el 14 de enero de 2026 "de manera temporal", pero "en contravención de las leyes, excedió su período de estadía autorizada y no abandonó el país antes del 14 de septiembre de 2026".