Barcelona, ​​España. Sin apenas comida, tratado "como un criminal" y sin saber cuándo podrá volver a casa: así se encuentra a Santi Almarcha, el estudiante catalán de 22 años internado desde hace unos diez días en Estados Unidos tras ser detenido por el ICE, la policía migratoria de ese país, según denuncia su abogada, Regina Pitarch. En declaraciones a EFE, Pitarch afirma que en EEUU están tratando al chico "como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado, cuando lo único que ha pasado es que administrativamente se ha quedado sin el permiso de residencia como consecuencia de que la universidad le ha dado de baja por estar haciendo las clases 'online'". El ICE confirma la detención El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha confirmado este martes que Santi Almarcha "permaneció más tiempo" del autorizado en Estados Unidos y seguirá bajo custodia a la espera de su proceso de deportación.

"Santi Almarcha Senpau, un extranjero ilegal de España, fue arrestado el 15 de noviembre por ICE después de que el Departamento de Agricultura de Florida lo interceptara en un control de tráfico en el condado de Suwannee, Florida", indica el ICE en un comunicado remitido a EFE. La agencia federal detalla que el joven entró en Estados Unidos por última vez el pasado 14 de enero y que "excedió su estatus legal", por lo que permanece bajo custodia a la espera de su proceso de deportación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Almarcha, procedente de Vilassar de Mar (Barcelona) y estudiante de la Universidad de Misuri, se encuentra recluido en un centro de detención del Estado de Georgia, a donde fue trasladado tras su arresto en el norte de Florida. Su familia no sabe cuándo podrá salir.



Con un mono naranja

Según la abogada, la situación del joven, que en el centro de internamiento lleva un mono de color naranja, está "empeorando" cada día, ya que se encuentra en una situación "muy precaria ", rodeado de muchos enfermos, con gritos por la noche, cuando se mantienen las luces encendidas y no les dejan dormir y además no le dan mucha comida: "Está pasando hambre". Ayer fue el primer día desde su internamiento, según la letrada, en que le dejaron salir al exterior a ver la luz del sol. La comunicación con el joven también es complicada, ya que tiene acceso a una tableta que debe compartir con otras 150 personas y aprovechar su turno para mantener teleconferencias o llamadas con su familia. Con su abogada se comunica a través de un chat privado.

El chico estaba ayudando a un amigo a hacer una mudanza a mediados de noviembre cuando acudieron varios agentes del ICE y lo esposaron y detuvieron. Según Regina Pitarch, el joven colaboró ​​en todo momento con el ICE porque ya sabía cómo trabaja este grupo especializado.​​​​​​​



De Florida a Georgia

Tras su detención, el joven fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee, en Florida, donde le dieron la posibilidad de firmar unos papeles, que su abogada cree que eran para la extradición voluntaria y, desde aquí, le llevaron a un centro de detención del ICE en Georgia, donde ya lleva una semana. Según la abogada, la universidad ha retirado el permiso de residencia a otros estudiantes, aunque en estos casos lo comunicó previamente, a diferencia de lo que ha ocurrido con el joven catalán, que se enteró de que le habían quitado este permiso una vez ya estaba detenido.

La abogada ha detallado que desde el Gobierno les están ayudando a la hora de intentar comunicarse con el departamento de Inmigración de Estados Unidos y con el centro en el que sigue internado. Asimismo, ha afirmado que seguirán presionando hasta que se solucione la situación del chico.​​​​​​​



Gestiones de Gobierno y Generalitat

El Gobierno catalán, por su parte, se ha ofrecido a pagar el billete de avión de regreso a casa del joven, si bien la administración estadounidense lo ha rechazado al aducir que la normativa no lo contempla.