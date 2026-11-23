Madrid, España. La última semana de campaña comenzó este lunes marcada por las encuestas publicadas por diferentes medios de comunicación que coinciden en situar al Partido Popular (PP, derecha) como primera fuerza y ​​apuntan a que junto a la ultraderecha de Vox superaría los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La única excepción fue el sondeo del organismo público autónomo CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que da vencedor al Partido Socialista (PSOE). Estas son las claves de este lunes, a solo seis días de las elecciones generales del domingo 29.

-HOY SE HABLA DE| Los resultados de las encuestas fueron el tema principal de la undécima jornada de campaña. Los sondeos de los medios coincidieron en situar al PP como el partido que consigue mayor confianza ciudadana, con una estimación de voto de entre el 30,3 y el 31,9%, y pronostican que, junto a Vox, conseguiría la mayoría absoluta en el Congreso . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pero también hubo coincidencia en ellas en que el PSOE recortó distancias durante la campaña, y su estimación de voto oscila entre el 27,2 y el 30,9 %.

-CON NOMBRE PROPIO| El expresidente catalán Carles Puigdemont tuvo protagonismo porque el Tribunal Supremo decidió aplicarle definitivamente la amnistía. Puigdemont, que vive en Bélgica desde octubre de 2017 y sobre el que pesaba una orden de detención por el referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña, ya tiene luz verde para regresar a España. No obstante sigue fuera de España, desde donde hace intervenciones puntuales en las elecciones. Hoy expresó su convicción de que Sánchez aceptaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña si tras las elecciones necesitara su apoyo para gobernar, algo que negó la víspera el presidente del Gobierno.

-LA FRASE DEL DIA| El de Vox, Santiago Abascal, afirmó que Pedro Sánchez va a intentar hacer "cualquier tipo de trampa" en esta última semana de campaña y que si las trampas no le salen "va a intentar impugnar el proceso electoral". Los españoles, añadió, "hacen muy bien" en "tener miedo" a Sánchez y por ello es importante que todos los que quieran echarlo del Gobierno vayan a las urnas a manifestarlo porque hay un "intento de fraude como nunca se ha vivido" en la democracia española. -LA OTRA NOTICIA| El expresidente del Gobierno socialista Felipe González levantó mucha polémica cuando anunció que votaría en blanco en las elecciones generales porque no se sentía representado por Pedro Sánchez .