Washington, Estados Unidos. El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, recién restituido, comparará el próximo 3 de diciembre ante el Senado de Estados Unidos, aseguró este lunes el presidente del Comité Bancario de la institución, Tim Scott. La noticia de la comparecencia llega horas después de que la tecnológica Nvidia anunciara su decisión de restituir a Huang tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración, dos semanas después de su dimisión motivada por el escándalo por las infidelidades y un supuesto caso de espionaje. El Consejo de Administración votó este lunes a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se atribuyó poco después la decisión de la junta: "Los convencí. Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)", dijo el presidente, que afirmó que "la junta directiva se mostró muy razonable". El republicano aseguró que Huang "no hizo nada malo" al mantener una relación con Alice Huang, ejecutiva de una compañía singapurense cliente de Nvidia que se cree que pudo colaborar con el Ministerio de Seguridad Estatal chino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Comité Bancario del Senado supervisa las políticas de control de exportaciones destinadas a restringir la transferencia de tecnología estadounidense sensible al extranjero.