Berlín. Una persona ha muerto, tres han resultado heridas y varias podrían estar bajo los escombros del edificio residencial atacado con drones por Rusia en la noche del sábado a este domingo en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, explicó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga.

“Al menos una persona ha fallecido, tres han resultado heridas y otras siguen desaparecidas mientras los equipos de rescate peinan los escombros”, explicó Sibiga en su cuenta de X, donde acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de tener sangre en las manos.”

“La sangre de cada civil asesinado por Rusia está en las manos de Putin, al igual que la responsabilidad de cada crimen cometido bajo su mando”, afirmó.

“El Kremlin sigue intensificando la escalada, y el creciente número de provocaciones rusas en toda Europa demuestra que su afán de confrontación va mucho más allá de Ucrania”, agregó.