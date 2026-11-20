Kiev, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este viernes al Pentágono de EE.UU. que libere cuanto antes los suministros de misiles para sistemas antiaéreos Patriot que espera Ucrania, después de que el Ejército ucraniano sólo pudiera derribar tres de los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia esta madrugada. Zelenski ha dado instrucciones a su Ministerio de Defensa para que intensifique su comunicación con Estados Unidos a tal efecto.

“Contamos mucho con que el Pentágono libere los suministros que estamos esperando”, escribió en X Zelenski en referencia a misiles interceptores PAC-2 y PAC-3 para Patriot, por los que -según ha denunciado repetidamente Kiev- los socios de Ucrania han pagado y que la administración del presidente Donald Trump no ha enviado a tiempo. “He ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que contacte hoy con cada uno de los socios que ya han empezado a preparar paquetes de defensa aérea. Las entregas deben acelerarse”, dijo el presidente ucraniano sobre las gestiones que ha encargado con respecto a otras fuentes de suministro de misiles antibalísticos para Ucrania. Zelenski explicó que el ataque ruso ha tenido entre sus objetivos infraestructuras energéticas, ferroviarias y logísticas, como los tres puentes sobre el río Dniéper que han tenido que ser cerrados en Kiev por los daños sufridos esta madrugada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse