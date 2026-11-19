Washington, Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que sigue respetando el laudo de 1899 que fijó una frontera terrestre entre Venezuela y Guyana, a raíz de la publicación de una información que asegura que un funcionario estadounidense planteó en Georgetown la posibilidad de ceder parte del Esequibo a Caracas. "El Departamento de Estado recibe un diario diversas propuestas y opciones de política por parte de actores externos. La postura con respecto a la frontera terrestre entre ambos países no ha cambiado. Estados Unidos reafirma su respaldo al laudo arbitral de 1899, que desarrolló la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana", explicó el Departamento de Estado en un comunicado remitido a EFE. "Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", concluye la misiva.

El texto responde a un informe publicado este jueves por la agencia Reuters asegura que, en septiembre, el entonces responsable de planificación política del Departamento de Estado, Jeremy Lewin, planteó a las autoridades guyanesas la posibilidad de ceder a Venezuela el control del parte del Esequibo, región cuya soberanía se disputan Caracas y Georgetown. Lewin, que dejó el Departamento de Estado el mes pasado, asegura en la información que mantuvo conversaciones con representantes de ambos países después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez , pidiera por carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que mediara en la disputa y también se lo solicitara a él en persona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Guyana aseguró este jueves en un comunicado que el apoyo de Washington al proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que desde 2018 trata de determinar la validez del mencionado laudo arbitral, ha quedado reflejado en declaraciones, tanto públicas como privadas, del Departamento de Estado y del Gobierno de Estados Unidos.