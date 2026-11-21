Teherán, Irán. Irán aseguró este sábado que tomará "todas las medidas necesarias" para romper el bloqueo naval estadounidense, que calificó de "un acto de guerra", después de que medios iraníes plantearan enviar petroleros hacia China y atacar infraestructuras petroleras de países del golfo Pérsico si Washington intenta interceptar los buques. "Nosotros consideramos el cerco económico como un acto de guerra, es inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para romperlo", advirtió el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, según informó la agencia Tasnim.

Estas declaraciones se producen después de que medios iraníes de línea dura, como la agencia Fars y el diario Kayhan, plantearan romper el bloqueo estadounidense mediante un convoy de petroleros que se dirigiría probablemente a China, así como bombardear infraestructuras petroleras de países del golfo Pérsico si los buques iraníes fueran interceptados. Estados Unidos mantiene desde julio un bloqueo naval contra Irán, al que se sumó en agosto la operación 'Paria Económico', una campaña de intensificación de las sanciones que incluyó a las aerolíneas iraníes. En noviembre creó además el grupo de trabajo 'Puerta de Hierro' para frenar el transporte de armas y materiales sancionados por las fronteras terrestres iraníes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse