Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes que las empresas tecnológicas construyan sus centros de datos dentro del país, al tiempo que advirtió de que su Gobierno no permitirá que estas compañías desarrollen esas infraestructuras en el extranjero, al considerar que el traslado de industrias estratégicas ha perjudicado la competitividad estadounidense. "No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país", afirmó Trump -durante una rueda de prensa en la Casa Blanca-.

El mandatario comparó esta situación con lo ocurrido con la fabricación de chips y otras industrias que, según dijo, se trasladaron al extranjero y provocaron que Estados Unidos comenzara a quedarse atrás. El jefe de Estado también elogió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a quien describió como "un excelente hombre de negocios, un empresario nato", y destacó su papel en la operación por la que el Gobierno estadounidense adquirió acciones del fabricante de semiconductores Intel. Las declaraciones se producen en un momento en que Lutnick afronta críticas de legisladores y otros sectores por la demora en sancionar a Megaspeed, una empresa tecnológica vinculada al escándalo de Nvidia, y en establecer normas más estrictas sobre el acceso de China a centros de datos en el extranjero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse