​​​​​​Teherán, Irán. Irán afirmó este sábado que busca una salida diplomática que evite otra guerra con Estados Unidos y que podría reducir el calendario para reabrir el estrecho de Ormuz si Washington satisface sus demandas, después de que Donald Trump considerara inaceptables las condiciones iraníes. “Si quieren reducir el plazo (para reabrir Ormuz) de dos días a uno o incluso a dos horas, no tenemos ningún problema; lo importante es que se satisfagan nuestras demandas”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una entrevista con el diario Iran.

Araqchí dijo que busca un acuerdo “bueno, honorable y digno” que garantice que no vuelva a haber una guerra y mantuvo sobre la mesa el plan que prevé el cumplimiento de las demandas iraníes el primer día y la reapertura de Ormuz y el inicio de negociaciones el segundo. “Quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí”, declaró Trump el viernes. Entre las demandas iraníes figuran el cese de la guerra en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El canciller reconoció que negociar implica un intercambio de concesiones, pero advirtió de que Irán no aceptará entregar por la vía diplomática una victoria que, según sostuvo, Washington no consiguió durante la guerra.