Moscú, Rusia. El Kremlin adelantó hoy que durante la reunión trilateral del jueves entre los líderes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, se abordarán los temas del "saneamiento" global, que incluyen el arreglo de los conflictos mundiales y la cooperación entre las grandes potencias. "La situación internacional exige un debate sobre los conflictos que se están gestando en este preciso momento. Además, el debate se centrará en cómo fortalecer las relaciones, incluso con las grandes potencias, y cómo esta cooperación entre ellas puede contribuir al saneamiento global en general", aclaró el consejero de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Añadió que, aunque la agenda de la reunión aún no está cerrada, los líderes, que además combatieron juntos contra la Alemania nazi, tendrán muchos temas distintos en común. Aseveró que la importancia de la reunión trilateral es clara para todo el mundo. "Naturalmente, se trata de una reunión importante. Todo el mundo lo entiende. Por lo tanto, es lógico que muchos esperen buenos resultados", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse