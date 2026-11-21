La Paz, Bolivia. Un juez de Bolivia negó este viernes la libertad al argentino Fernando Cerimedo que fue solicitada por su defensa en un caso en el que se le investiga por legitimación de ganancias ilícitas, por lo que el consultor político continuará recluido en una cárcel de máxima seguridad en el altiplano de La Paz.

La abogada de Fernando Cerimedo, Margarita Arce, informó que el juez rechazó la petición, por lo que la Policía lo trasladó de regreso al penal de Chonchocoro, a unos 25 kilómetros de la ciudad de La Paz.

En la audiencia, que se realizó de forma presencial en La Paz, la Fiscalía observó una "obstaculización" a la investigación debido a que "hay el riesgo" de que Cerimedo pueda "influir" en dos testigos que hasta la fecha no prestaron su declaración, explicó Arce a los medios.

"Vamos a solicitar nuevamente (la libertad) y solucionar el riesgo procesal que ha observado el Ministerio Público", anunció.

La abogada consideró que una vez que los dos testigos mencionados declaren ante el Ministerio Público, su defendido podrá defenderse en libertad en este proceso.

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Fernando Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto por supuestamente planificar un ataque armado perpetrado por desconocidos contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, que hace poco recibió asilo político en México.

Por este caso, el argentino está acusado de tentativa de feminicidio y también cumple una segunda prisión preventiva por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía abrió un tercer proceso contra el argentino por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller, pero hasta la fecha no se realizó su audiencia de medidas cautelares.

Desde su detención, se han difundido una decena de audios atribuidos al argentino en supuestas charlas con miembros del Gobierno de Rodrigo Paz que, según los detractores del mandatario, revelan la influencia de Cerimedo en decisiones del Ejecutivo. La Fiscalía creó una comisión para investigar su autenticidad.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También, fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE