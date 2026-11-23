Tiflis. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, lanzaron este lunes el proyecto Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales (TRIPP, en sus siglas en inglés), un corredor de transporte de 42 kilómetros que unirá territorio armenio con Azerbaiyán a través de la región de Siunik.

“Un saludo especial para Armenia”, dijo Trump al comienzo de la vídeoconferencia conjunta con el líder del país caucásico. Trump felicitó a Pashinián por su coraje a la hora de elegir “el camino de la paz” y cooperar con EE.UU. para poner fin a 35 años de conflicto con Azerbaiyán, y recordó la firma en agosto del pasado año del preacuerdo de paz entre ambos países en la Casa Blanca.

Destacó que Washington y Ereván crearán con la conocida como ‘Ruta Trump’ nuevas vías para el tránsito de mercancías e hidrocarburos. “Estamos decididos a garantizar que sea un gran éxito”, añadió e invitó a Pashinián a visitar la Casa Blanca en 2027.

Por su parte, el jefe de gobierno armenio se congratuló, por lo que calificó como “el mayor programa económico en Armenia desde la independencia” del país de la URSS en 1991.