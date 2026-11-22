Miami, Estados Unidos.- Agentes de Inmigración arrestaron a dos migrantes mexicanos cuando embarcaban en un vuelo en Seattle con destino Los Ángeles, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). Los arrestos se realizaron en la misma pasarela de acceso al avión, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La agencia gubernamental aclaró en redes sociales que uno de los arrestados es Ricardo Larrondo Mendoza, "un extranjero ilegal de México que se quedó en el país más allá del plazo autorizado por su visa, en violación de las leyes de nuestra nación".

La otra persona arrestada es otra migrante mexicana, Sofía Hernández Mejía, quien "arrojó un café caliente contra los agentes del ICE "para obstaculizar" la operación. Al identificarla, los funcionares descubrieron que había excedido el tiempo autorizado por su visado para permanecer en Estados Unidos y procedieron a su detención."Se le imputarán cargos por agredir a un agente federal", agregó el comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Videos del momento difundidos en redes sociales muestran a una mujer en el suelo siendo detenida por los agentes del ICE, mientras varios pasajeros graban la escena con sus teléfonos móviles y una mujer grita angustiada que se están llevando a su hija.