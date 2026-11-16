Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió hasta un millón de dólares en acciones de Nvidia una semana antes de que su Gobierno flexibilizara las restricciones a la exportación de determinados chips a China, según informó este lunes el diario The Washington Post.

La operación se enmarca en un aumento de su participación en la compañía, cuyas acciones en su cartera alcanzaban al cierre de agosto de 2025 un valor estimado de entre 13 y 62 millones de dólares, según una revisión del diario de sus declaraciones financieras.

La cifra sería mucho más alta comparada con el accionariado que Trump controlaba a finales de 2024; entre 615,000 y 1,3 millones de dólares en títulos del diseñador de chips.