Congresista demócrata que activó caso Epstein apuesta por juicio político a Trump

Washington. El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores que activó la investigación sobre el caso Epstein en el Legislativo en 2025, defiende que la mayoría demócrata que llegará al Capitolio en enero puede compaginar los esfuerzos por mejorar la vida de los estadounidenses y lograr que el presidente estadounidense, Donald Trump, rinda cuentas ante el Congreso.

“Primero, necesitamos poner fin a la guerra en Irán. Si ponemos fin a la guerra en Irán, eso hará que bajen los precios de la gasolina y de los alimentos, pero también tenemos que hacer un juicio político a Trump para que rinda cuentas por toda la corrupción y por involucrarnos en todas estas guerras ilegales”, explicó Khanna (Filadelfia, 1976) a EFE en la sede del Partido Demócrata en Washington, una semana después de la aplastante victoria electoral de su formación el 3 de noviembre.

Los demócratas se preparan para tomar el control del Congreso a partir del mes de enero y en sus filas conviven dos corrientes, una que apuesta por centrarse en resolver los problemas relacionados con el coste de la vida de los estadounidenses y otra que defiende la necesidad de endurecer el discurso y fiscalizar la gestión de Trump en la Casa Blanca.

“Podemos hacer ambas cosas”, concluye Khanna.

Khanna, que no pierde de vista la principal preocupación de los estadounidenses, la economía, explica que la máxima prioridad demócrata “es reducir los costos, poner fin a la guerra, bajar los precios de los alimentos, de la gasolina y de la atención médica”. “El tema central es ayudar a la clase trabajadora y media de este país”, insiste.

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Después de las elecciones del 3 de noviembre, un grupo de afines puso en marcha una plataforma llamada “Run Ro” para impulsar su posible candidatura presidencial para 2028.