Alaska elige a su primer gobernador demócrata en 20 años y sigue sin definir senador

Washington, Estados Unidos.- El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins se convertirá en el próximo gobernador de Alaska, el primero de su partido en liderar el estado desde 2002, según pronósticos de medios publicados este sábado, mientras continúa el recuento para la carrera al Senado por ese estado casi dos semanas después de las elecciones de medio mandato. Kreiss-Tomkins aventaja con el 50,8% de votos a sus tres contrincantes republicanos, que tienen el 28,1%, 13,6% y 7,2% respectivamente, lo que permitió a medios como NBC y AP proyectar su victoria con un 96% de papeletas escrutadas. Este resultado amplía la arrolladora victoria de los demócratas en los comicios del 3 de noviembre, en los que los opositores recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes.

El Partido Demócrata pasará a controlar treinta gobernaciones en 2027, tras arrebatar el poder a los republicanos en seis estados. Kreiss-Tomkins, de 37 años, será el gobernador más joven en la historia de ese estado y reemplazará al republicano Mike Dunleavy, en esa posición desde 2018. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Conocido por sus iniciales JKT, el exrepresentante estatal de la pequeña comunidad insular de Sitka hizo campaña con la promesa de favorecer la cooperación entre partidos y resolver los problemas de los habitantes del territorio.