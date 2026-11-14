Trump y Xi se reunirán con tregua comercial vigente y el caso Nvidia sobre la mesa

Washington, Estados Unidos. Un Donald Trump aún resentido por la derrota republicana en las elecciones de medio término llega a Shenzhen para un nuevo encuentro con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, con la tregua comercial recién prorrogada hasta enero, el diálogo sobre IA en marcha y el imprevisto escándalo del supuesto espionaje chino a Nvidia. El mandatario estadounidense aterrizará en China después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso en los comicios del 3 de noviembre, un revés que ha abierto fisuras en su partido y complicado el horizonte político de sus dos últimos años de mandato.

En este contexto, la reunión con Xi, la tercera que mantienen este año, ofrecerá a ambos mandatarios una nueva oportunidad para preservar la estabilidad de una relación bilateral que, pese a la distensión comercial, sigue condicionada por disputas tecnológicas y estratégicas.

Dos meses más de tregua

El encuentro llegará tras la prórroga, acordada en septiembre y hasta enero de 2027, de una tregua comercial alcanzada hace un año que puso fin a meses de escalada arancelaria y represalias cruzadas, además de permitir una relajación de algunas restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros materiales. Precisamente esta semana, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, pidió durante una llamada a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, preservar la estabilidad bilateral, que, según reconoció, "no ha sido fácil" de alcanzar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, Washington destacó el compromiso de los dos presidentes de mantener una relación basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad, en vísperas del que sería su cuarto encuentro desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Aunque el entendimiento ha contenido las tensiones comerciales, persisten diferencias sobre el acceso a los mercados y los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada, que restringen la venta a China de determinados chips utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial (IA). Sun Lijian, profesor de la Universidad de Fudan, advirtió a la prensa china de que la tregua ofrece un horizonte de apenas dos meses, insuficiente para garantizar certidumbre a las empresas. "Los pedidos son de hoy y las reglas duran dos meses, pero las inversiones en una fábrica de semiconductores, una ruta logística portuaria o los canales internacionales de una pequeña empresa no son para dos meses", indicó el académico, que pidió mecanismos comerciales más duraderos. En declaraciones a EFE, Wing Lok Hung, profesor de la Universidad China de Hong Kong, consideró que Pekín todavía puede presentarse como "defensor del libre comercio", especialmente cuando "las tendencias actuales de la economía política mundial se inclinan claramente hacia las medidas comerciales restrictivas y el proteccionismo". Por su parte, Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Americanos de Fudan, señaló a medios chinos que las elecciones estadounidenses suponen un "reequilibrio" político en Washington, aunque las relaciones bilaterales "no experimentarán grandes cambios".

El caso Nvidia