Delcy Rodríguez llega a Emiratos Árabes Unidos luego de visitar Turquía y Catar

Venezuela. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el propósito de elevar las relaciones comerciales bilaterales, su tercera parada en una gira internacional luego de haber estado en Turquía y Catar.

La líder chavista fue recibida en Abu Dabi, capital de EAU, por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, según un video publicado por el titular de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Rodríguez encabeza una delegación de su país integrada por altos funcionarios como el canciller, Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.