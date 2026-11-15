China confirma la reunión entre Xi, Trump y Putin este jueves en Shenzhen

China. China confirmó este lunes que los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia: Xi Jinping, Donald Trump, y Vladímir Putin, respectivamente, se reunirán el próximo jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre de líderes de la APEC, en un encuentro que tendrá el control del armamento nuclear entre sus principales asuntos.

La cancillería del país asiático ratificó -en un escueto comunicado- la celebración de la reunión trilateral, después de que el Kremlin confirmara la semana pasada que las tres potencias habían acordado celebra el encuentro.

La Casa Blanca había adelantado antes que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales nucleares, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.