El papa denuncia en Perú la explotación de la Amazonía y el asesinato de líderes indígenas

Perú. El papa León XIV denunció este domingo la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones, en un acto en el Malecón de Callao, en Pucallpa, una importante ciudad amazónica peruana. En una de las jornadas más exigentes de este viaje, tras pasar la mañana en Cusco, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, se trasladó a Pucallpa para celebrar un acto, dijo, siguiendo las huellas del papa Francisco, en su "inolvidable visita a Puerto Maldonado", para sostener a los pueblos amazónicos "en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras". En el Malecón de Yarinacocha, la turística laguna de la ciudad de Pucallpa, junto al río Ucayali, afluente del Amazonas, León XIV asistió a bailes y cantos tradicionales de las diferentes comunidades y escuchó las duras reivindicaciones de los líderes indígenas.

Empezó citando la exhortación apostólica 'Querida Amazonía' de Francisco, en la que expresaba: "Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida". Pero el papa que pasó 20 años en Perú, como misionero y después obispo de Chiclayo, constató que, "lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación", dijo citando la encíclica 'Laudato si' del papa Francisco.