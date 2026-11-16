MP pide 20 años de prisión para Jarold Perdomo por el homicidio de Keyla Martínez

Tegucigalpa. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque desarrolló este lunes la audiencia de individualización de la pena contra el agente policial Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, tras haber sido declarado culpable del delito de homicidio simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez.

Durante la diligencia judicial, la representación del Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 20 años de reclusión en contra del imputado, “más la inhabilitación absoluta y responsabilidad civil”.

Por su parte, la acusación privada exigió que se aplique la pena máxima contemplada en la ley, mientras que la defensa de Perdomo Sarmiento pidió que se le imponga la pena mínima.

Tras escuchar los argumentos y peticiones de las partes involucradas, los jueces de la sala programaron la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 25 de enero de 2027 a las 9:30 de la mañana, fecha en la que se conocerá el castigo que deberá cumplir el acusado.