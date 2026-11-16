MP pide 20 años de prisión para Jarold Perdomo por el homicidio de Keyla Martínez

Tegucigalpa. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque desarrolló este lunes la audiencia de individualización de la pena contra el agente policial Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, tras haber sido declarado culpable del delito de homicidio simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez.
Durante la diligencia judicial, la representación del Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 20 años de reclusión en contra del imputado, “más la inhabilitación absoluta y responsabilidad civil”.
Por su parte, la acusación privada exigió que se aplique la pena máxima contemplada en la ley, mientras que la defensa de Perdomo Sarmiento pidió que se le imponga la pena mínima.
Tras escuchar los argumentos y peticiones de las partes involucradas, los jueces de la sala programaron la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 25 de enero de 2027 a las 9:30 de la mañana, fecha en la que se conocerá el castigo que deberá cumplir el acusado.
Caso de Keyla Martínez
Keyla Martínez, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), murió el 7 de febrero de 2021 dentro de una celda de la Unidad Departamental de Policía número 10, en La Esperanza, Intibucá, donde permanecía detenida. Su muerte generó conmoción nacional y dio paso a un proceso judicial que ha sido seguido de cerca durante más de cinco años.
En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable a Perdomo por el delito de homicidio imprudente y posteriormente le impuso una pena de cinco años de prisión. Esa resolución fue cuestionada por familiares de Keyla Martínez y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Sala de lo Penal resolvió en enero de 2026 que el juicio debía repetirse después de analizar los recursos presentados y determinar la existencia de inconsistencias que afectaban el proceso anterior. Con la repetición, un nuevo tribunal debía volver a valorar las pruebas y los argumentos de las partes.
En el nuevo juicio, iniciado en agosto de 2026, fueron evacuadas pruebas testimoniales, documentales y periciales. Entre estas se incluyeron elementos relacionados con los hallazgos de Medicina Forense sobre las lesiones que presentaba la joven y las circunstancias de su muerte.
El 30 de octubre, Perdomo Sarmiento fue declarado culpable por el delito de homicidio en perjuicio de Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
Ese mismo día, el tribunal ordenó que se investigue por parte del Ministerio Público la cadena de mando de la posta policial número 10 de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza, Intibucá, donde la joven permanecía detenida.
El #TribunaldeSentencia de #Siguatepeque desarrolló la Audiencia de Individualización de la Pena contra Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, declarado culpable del delito de Homicidio Simple en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez.Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión, más la inhabilitación absoluta y responsabilidad civil. Por su parte, la acusación privada pidió la pena máxima, mientras que la defensa técnica solicitó la pena mínima.La Lectura de Sentencia quedó programada para el 25 de enero de 2027, a las 9:30 a. m.— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 16, 2026