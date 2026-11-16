Exclusiva: Comisión de Disciplina toma decisión final sobre el Olimpia vs Olancho

Tegucigalpa, Honduras.

Diario LA PRENSA conoció en primicia que la Comisión Nacional de Disciplina resolvió otorgarle los tres puntos a Olimpia tras los acontecimientos registrados en el partido frente a Olancho FC, disputado el pasado 7 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

De acuerdo con la información obtenida, Potros recibió una multa económica de 60 mil lempiras, mientras que Óscar Almendárez fue sancionado con 5 mil lempiras por cambiar su versión de los hechos y contradecirse durante el careo realizado ante las autoridades correspondientes. Esta instancia se llevó a cabo como parte del procedimiento para agotar el protocolo establecido, pensando en una posible apelación por parte del conjunto olanchano.

La polémica se había originado al minuto 82 del encuentro, cuando Yustin Arboleda consiguió el empate para los albos. Los futbolistas de Olancho FC reclamaron que la acción había comenzado con un saque de banda que, según su interpretación, les correspondía. La situación provocó fuertes reclamos contra el cuerpo arbitral y una solicitud de revisión mediante el sistema FVS.