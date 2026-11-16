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Exclusiva: Comisión de Disciplina toma decisión final sobre el Olimpia vs Olancho

La Comisión Nacional de Disciplina tomó una determinación definitiva sobre el polémico partido entre Olimpia y Olancho FC.

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 10:23 -
  • Mario Jafeth Moreno
Exclusiva: Comisión de Disciplina toma decisión final sobre el Olimpia vs Olancho

El encuentro, disputado el pasado 7 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, terminó envuelto en controversia luego de que los futbolistas de Potros decidieran no continuar jugando tras los reclamos por la acción que dio origen al gol del empate de los albos.
Tegucigalpa, Honduras.

Diario LA PRENSA conoció en primicia que la Comisión Nacional de Disciplina resolvió otorgarle los tres puntos a Olimpia tras los acontecimientos registrados en el partido frente a Olancho FC, disputado el pasado 7 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

De acuerdo con la información obtenida, Potros recibió una multa económica de 60 mil lempiras, mientras que Óscar Almendárez fue sancionado con 5 mil lempiras por cambiar su versión de los hechos y contradecirse durante el careo realizado ante las autoridades correspondientes. Esta instancia se llevó a cabo como parte del procedimiento para agotar el protocolo establecido, pensando en una posible apelación por parte del conjunto olanchano.

La polémica se había originado al minuto 82 del encuentro, cuando Yustin Arboleda consiguió el empate para los albos. Los futbolistas de Olancho FC reclamaron que la acción había comenzado con un saque de banda que, según su interpretación, les correspondía. La situación provocó fuertes reclamos contra el cuerpo arbitral y una solicitud de revisión mediante el sistema FVS.

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Sin embargo, el árbitro central Armando Castro explicó que la jugada del saque de banda no estaba contemplada dentro de las acciones que podían revisarse mediante el sistema de video. La inconformidad de los jugadores de Potros aumentó y el equipo tomó la determinación de no continuar disputando el compromiso, que terminó antes de completarse los 90 minutos reglamentarios.

Ante lo sucedido, la Comisión Nacional de Disciplina había admitido los informes presentados por el árbitro central y el comisario del partido, además de iniciar las diligencias correspondientes para escuchar las versiones de los protagonistas. Las declaraciones y el careo formaron parte de los elementos recopilados para esclarecer lo ocurrido y cumplir con el procedimiento disciplinario.

Con esta determinación, Olimpia llegó a 35 puntos en el torneo Apertura 2026, cuando todavía le restaban dos jornadas por disputar en las vueltas regulares. De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Espinel aseguró el primer lugar de la clasificación y el boleto directo a las semifinales, por lo que ya tiene garantizada su presencia en la siguiente instancia del campeonato.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

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