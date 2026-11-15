Parrillas One toma ventaja: resultados de cuartos de final de Liga de Ascenso

San Pedro Sula, Honduras.

La lucha por conseguir un boleto a las semifinales de la Liga Nacional de Ascenso de Honduras comenzó a calentarse con los encuentros de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026. La jornada dejó resultados importantes para Hondupino, Victoria y Parrillas One, que consiguieron ventajas de dos goles, mientras que Vida no pasó del empate y tendrá que resolver su eliminatoria frente a su afición.

Uno de los equipos que dio un paso importante hacia la siguiente ronda fue Hondupino, que visitó Cantarranas y consiguió imponerse 2-0 ante Arsenal SAO. El conjunto blanquiverde aprovechó su oportunidad fuera de casa y ahora tendrá la posibilidad de sentenciar la serie en su propio terreno para convertirse en semifinalista.

En otra de las eliminatorias, el Vida no logró sacar ventaja en su visita a San Lorenzo y terminó igualando 0-0 frente al FAS. Los cocoteros tendrán que trasladar la batalla a La Ceiba, donde buscarán aprovechar el respaldo de su público y conseguir el triunfo que les permita continuar con vida en la competencia. La serie permanece sin un favorito claro.