Victoria y Hondupino pegan primero: así marchan los cuartos de final del Ascenso

La Ceiba, Honduras.

La Liga Nacional de Ascenso de Honduras comenzó a vivir la emoción de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Este sábado se disputaron tres de los cuatro partidos de ida, dejando a Hondupino y Victoria con una importante ventaja en sus respectivas eliminatorias, mientras que Vida tendrá que buscar la clasificación en casa. La Liga Nacional de Ascenso de Honduras comenzó a vivir la emoción de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Este sábado se disputaron tres de los cuatro partidos de ida, dejando a Hondupino y Victoria con una importante ventaja en sus respectivas eliminatorias, mientras que Vida tendrá que buscar la clasificación en casa.

Por su parte, el Club Deportivo y Social Vida no pudo aprovechar su visita a San Lorenzo, donde empató 0-0 frente al FAS. Los cocoteros tendrán que definir la serie en La Ceiba, ante su afición, con la obligación de conseguir una victoria para avanzar a la siguiente ronda. La eliminatoria quedó completamente abierta. En otro de los encuentros disputados este sábado, el Victoria hizo valer su condición de local en La Ceiba y derrotó 2-0 al Palestino FC. El conjunto ceibeño consiguió una ventaja de dos goles que lo acerca a las semifinales, aunque todavía deberá disputar el compromiso de vuelta para sellar su clasificación. La actividad de los cuartos de final continuará este domingo 15 de noviembre con el último partido de ida. Parrillas One recibirá a Pumas FC a partir de las 3:00 de la tarde, en un enfrentamiento que completará el calendario de esta primera fase de las eliminatorias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a los cruces de vuelta, las series del lado izquierdo del cuadro enfrentan a Arsenal SAO contra Hondupino y a Victoria frente a Palestino FC. Mientras tanto, por la llave derecha, Parrillas One se medirá nuevamente con Pumas FC y FAS buscará su clasificación ante el Vida.