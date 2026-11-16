Perú se despide del papa León XIV con una masiva misa

Lima. El típico cielo gris de Lima dio una tregua al sofocante sol para los centenares de miles de fieles católicos de Perú que se congregaron en la Base Aérea de Las Palmas de Lima para asistir a la multitudinaria misa que celebra este lunes el papa León XIV como broche de oro de su viaje a su querido Perú y colofón de su gira por Latinoamérica.

La Base Aérea, ubicada en el distrito limeño de Surco, acoge la misa a la que se espera que asistan más de un millón de personas que se quieren despedir de su papa y agradecer los mensajes de unión y paz que ha dejado en Perú en los últimos días.

“Estoy muy emocionada de que el papá León esté aquí con nosotros. Sé que hoy se va, es un día muy triste, pero nos deja mucha enseñanza como a los jóvenes y a los adultos, que vivamos en amor y armonía”, dijo a EFE Sandra, que durmió esta noche en la explanada de 70 hectáreas de la base militar.

“Su corazón es peruano y mira la cantidad de gente que ha logrado. Aquí le amamos, he llorado con todas las palabras, con todo el viaje que él ha dado, con su fuerza, entereza y empatía. Es como mi abuelito superlindo, me encanta”, indica feliz, y agrega que cree que León XIV volverá a Perú por su vínculo con la población.

Durante la larga espera, actuaciones musicales religiosas y cantantes pusieron ritmo latino, toques de rock y música tradicional andina y también se escucharon oraciones y reflexiones sobre la encíclica Magnifica Humanitas, escrita por el papa León y que aborda el rol de la tecnología.