"Argentina ahora tiene dos papas", afirma León XIV tras su visita al país

Buenos Aires, Argentina. El papa León XIV agradeció este miércoles el cariño recibido en Argentina, donde durante cuatro días lo acompañaron multitudes en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y aseguró: "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió el pontífice -en su cuenta de la red social X-.

El papa León XIV concluyó este miércoles una visita histórica a Argentina con una misa en la que participó dos millones de personas en Luján y partió junto con su comitiva rumbo a Perú para proseguir con su gira apostólica.