  1. Inicio
  2. · Mundo

"Argentina ahora tiene dos papas", afirma León XIV tras su visita al país

En estas y otras actividades en Argentina, León XIV recordó varias veces la figura y el legado de su antecesor: Francisco

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 14:42 -
  • Agencia EFE
Argentina ahora tiene dos papas, afirma León XIV tras su visita al país

Papa León XIV durante su visita en Argentina.

 Foto: Vatican News

Buenos Aires, Argentina. El papa León XIV agradeció este miércoles el cariño recibido en Argentina, donde durante cuatro días lo acompañaron multitudes en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y aseguró: "Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió el pontífice -en su cuenta de la red social X-.

El papa León XIV concluyó este miércoles una visita histórica a Argentina con una misa en la que participó dos millones de personas en Luján y partió junto con su comitiva rumbo a Perú para proseguir con su gira apostólica.

Milei descarta incluir al papa León XIV en el debate "rastrero político"

"Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!", publicó el máximo jerarca de la Iglesia católica desde el avión que lo lleva a Lima.

Durante las casi setenta horas que León XIV estuvo en Argentina , multitudes de argentinos y también de personas que viajaron desde otros países acudieron a las celebraciones públicas presididas por el pontífice y esperaron en las calles para verlo pasar en el papamóvil .

León XIV visitó un centro de acogida a personas con discapacidad, presidió una misa en Buenos Aires a la que asistieron 2,5 millones de personas, dio un discurso ante empresarios y representantes sindicales, donde habló sobre la dignidad del trabajo, la economía al servicio del hombre y de otros aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia.

Inauguran en Perú estatua más grande del mundo en honor a León XIV, de 14 metros de altura

El martes presidió otra misa multitudinaria en Córdoba (setecientos kilómetros al norte de Buenos Aires) a la que asistieron 650.000 personas y, de regreso en Buenos Aires, participó de un encuentro con cerca de un millón de jóvenes.

En estas y otras actividades en Argentina, León XIV recordó varias veces la figura y el legado de su antecesor: Francisco -el argentino Jorge Mario Bergoglio.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias