Irán planea denunciar el daño ambiental causado por ataques de EE UU e Israel

Redacción internacional. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este miércoles que denunciará en la cumbre climática COP31 de Antalya (Turquía) el daño ambiental causado por los ataques de Estados Unidos e Israel en la nación persa desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

Antes de partir hacia Turquía, Pezeshkian declaró en Teherán que aprovecharía esta cita, en la que participan cerca de 200 países, para abordar "los problemas existentes" en Irán y en Oriente Medio, también afectado por la guerra, según recoge una nota de prensa oficial.

El presidente aseguró que hablará "sobre los efectos devastadores de la guerra y las agresiones", y para exponer sus "posturas respecto a las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel en perjuicio del medio ambiente de Irán y de la región".

El mandatario, que pronunciará un discurso en la plenaria de la COP31, insistió en que EE.UU. e Israel han cometido crímenes en Oriente Medio, donde también se han registrado ataques ordenados o auspiciados por Teherán en represalia a países con gobiernos cercanos a Washington.