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León XIV en Argentina: diez frases que marcaron su visita

Durante su visita el pontífice mencionó una de estas frases: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 16:14 -
  • Agencia EFE
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La defensa de la dignidad humana, la protección de los más vulnerables y el crecimiento en pos del bien común fueron algunos de los ejes que atravesaron los discursos del papa León XIV durante su visita de cuatro días a Argentina, en la que también llamó a fortalecer la democracia y no rendirse ante los "ídolos de nuestro tiempo".

 Fotos: cortesía Vatican News
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En sus intervenciones ante autoridades políticas, representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y multitudes de fieles, el pontífice retomó algunos de los principios centrales de la Doctrina Social de la Iglesia y reivindicó el legado de su antecesor, Francisco.
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1. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". (Encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, y autoridades en el Palacio Libertad, 8 de noviembre de 2026).
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2. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".
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3. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".
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4. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad".

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5. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".
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6. “El 'cultivar' y 'cuidar' implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles, y tomando en cuenta la responsabilidad hacia las generaciones futuras.”
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7. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.
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8. "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta; también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna". (Encuentro con sacerdotes y religiosos en Córdoba, 10 de noviembre).
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9. "Ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

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10. "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera, que los pueblos del norte con sus cerros y valles; del sur, con sus imponentes glaciares; del este, con sus ríos y selvas; y del oeste, con sus cordilleras majestuosas, den gloria al señor por tantos dones recibidos".

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