"¡Qué alegría volver a Chiclayo!": León XIV en misa ante 500,000 fieles

Chiclayo, Perú. "¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", así comenzó su homilía el papa León XIV, el sacerdote Roberto Prevost, en la misa de este viernes ante unas 500,000 personas en la que escenificó su regreso a la que fue su casa durante casi nueve años cuando fue obispo. Una Chiclayo, donde pensaba que iba a terminar su vida hasta que el papa Francisco lo llamó para formar parte de la Curia y su vida cambió para siempre aquel 8 de mayo de 2025 cuando fue elegido el máximo jerarca de la Iglesia católica, lo recibió con un millón de personas en las calles para verle pasar por unos segundos. Tras su cariñoso saludo, León XIV añadió: "Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", les dijo el papa en este desierto de las Pampas de Pimentel donde muchos pasaron la noche y aguantaron ante un sol abrasador.

Al pueblo chiclayano también agradeció "por su cariño, el apoyo y sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", en referencia a su operación por un cáncer de pulmón de la que se cumple justo hoy un mes. "Los tengo muy presentes en mis plegarias; también les pido que sigan orando por mí para que Nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe", añadió el papá, que en estos siete días de viaje ha demostrado un excelente estado de salud y fuerza física para afrontar las jornadas maratónicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su homilía, León XIV habló de cómo tienen que ser los misioneros del siglo XXI e indicó la necesidad de "un testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente".

"La trasmisión alegre y vivificante del mensaje de salvación comporta, por nuestra parte, una actitud de humildad y solicitud, un respeto profundo a la conciencia y la libertad de cada persona", dijo en esta explicada. El pontífice invitó sobre todo a las familias cristianas a seguir evangelizando porque "constituyen el núcleo misionero, porque como “pequeñas Iglesias domésticas”, llevan a sus miembros a participar activamente en la vida de las comunidades locales, de gran comunidad de la Iglesia universal y de toda la sociedad". Lamentó que la transmisión de la fe "en algunas regiones del mundo, esta transmisión se ha interrumpido casi por completo" y que esta situación exige a la Iglesia "asumir nuevos desafíos, como la indiferencia religiosa, el materialismo o el egoísmo, que dictan decisiones cotidianas".