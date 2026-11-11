El papa León XIV llega a Perú para reencontrarse con su pueblo

Lima, Perú. El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, la tercera y última parada de su gira por América Latina, que supone el regreso del pontífice a su país adoptivo, donde vivió más de veinte años que marcaron su labor pastoral, desde sus inicios como misionero hasta convertirse en obispo e incluso nacionalizarse peruano. Tras visitar Uruguay y Argentina, León XIV tendrá en Perú la etapa más larga de esta gira sudamericana, con un total de seis días en los que visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde recorrerá distintos lugares de su antigua diócesis, en la que fue obispo durante ocho años (2015-2023). El avión procedente de Buenos Aires con el Santo Padre a bordo aterrizó procedente de Buenos Aires a las 17:00 (22:00 GMT) en la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y que se encuentra en la portuaria provincia de Callao, aledaña a la capital peruana.

Desde el aeropuerto, el Santo Padre se dirigirá al centro histórico de Lima para reunirse en el Palacio de Gobierno con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y tener una breve audiencia con su gabinete ministerial.

En el trayecto hará un pequeño recorrido en el 'papamóvil' por algunas calles del casco antiguo de Lima antes de llegar a la plaza mayor de la capital peruana, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras reunirse con Fujimori, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional de Lima, donde León XIV saludará al resto de autoridades del Estado y al cuerpo diplomático acreditado en Perú y pronunciará su primer discurso de su visita al país andino.