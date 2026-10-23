Perú declara días no laborables por la visita del papa

Lima, Perú. El Gobierno de Perú declaró días no laborables, que deberán ser compensados ​​posteriormente por los trabajadores, en Lima, el Callao y otras seis regiones del país durante la visita del papa León XIV , programada del 11 al 16 de noviembre próximo, informó un decreto supremo publicado este viernes. La medida se aplicará para el sector público y privado, en este caso con un acuerdo previo entre los empleadores y los trabajadores, con el objetivo de "otorgar facilidades" a las personas que quieran asistir a los eventos papales "y seguir de cerca el desarrollo de las actividades del Sumo Pontífice". De acuerdo con el decreto, las jornadas no laborables se aplicarán en Lima y la provincia del Callao, anexa a la capital peruana, desde las 13:00 hora local hasta la medianoche de los días 11 y 12 de noviembre, y durante todo el 16 de noviembre.

Además, el 13 y 14 de noviembre se hará lo mismo en las regiones norteñas de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, mientras que el 15 de noviembre se hará en la región del Cuzco y en la amazónica de Ucayali, aunque en estas localidades se aplicará solo para el sector privado. El decreto, que fue suscrito por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori , el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la visita del papa "constituye un acontecimiento de especial trascendencia para el país, por su significado espiritual, histórico y social para el pueblo peruano". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Destacó, además, que León XIV "es de nacionalidad peruana y mantiene una profunda vinculación personal y pastoral con el Perú, donde ha trabajado por varias décadas".