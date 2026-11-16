Matan a policía municipal y a su hermano en la colonia Divina Providencia

Una de las víctimas era miembro activo de la Policía Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Tegucigalpa, Honduras. Dos hermanos fueron asesinados a balazos la tarde del domingo en una calle de la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, ambos hombres habrían sido citados en el lugar donde posteriormente fueron atacados a balazos. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el doble homicidio.

El funcionario municipal fue identificado como Eduin Yamir Sánchez Solórzano, quien perdió la vida junto a su hermano, Yermi Sánchez Solórzano, tras ser atacados a disparos por desconocidos.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la colonia Divina Providencia, donde encontraron los cuerpos de los dos hombres y procedieron a acordonar la escena del crimen.

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Los uniformados también resguardaron el área para evitar la alteración de posibles indicios que permitan establecer cómo ocurrió el hecho violento y quiénes serían los responsables.

Posteriormente, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar para comenzar las diligencias correspondientes y recopilar información que contribuya al esclarecimiento del doble asesinato.

Personal del Ministerio Público y de Medicina Forense también participó en el procedimiento para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a las instalaciones correspondientes.

Las autoridades deberán determinar si los hermanos fueron atacados por personas que los esperaban en el sector o si existen otras circunstancias relacionadas con la agresión armada.

Uno de los detalles que forma parte de las investigaciones es establecer por qué ambos hombres habrían sido citados en ese lugar y si recibieron amenazas antes de ser asesinados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido el posible móvil del crimen.