Revelan autopsias de abuela y nieto estadounidense asesinados en Intibucá

Tegucigalpa, Honduras. La Dirección de Medicina Forense concluyó las autopsias médico-legales de Lilian Marivel Hernández Ferrera, de 46 años, y su nieto de cinco años, quienes murieron en un ataque armado ocurrido en el municipio de San Juan, Intibucá. El Ministerio Público informó que, tras los procedimientos practicados por el Departamento de Patología Forense, se determinó que la manera de muerte de Hernández Ferrera fue homicida, de acuerdo con los criterios técnicos y científicos establecidos por los médicos forenses. La institución confirmó que los restos mortales de la mujer ya fueron entregados a sus familiares, mientras que el cuerpo del pequeño permanece en las instalaciones de Medicina Forense debido a que tenía nacionalidad estadounidense.

Esta situación obliga a las autoridades a completar una serie de procedimientos legales y administrativos antes de autorizar la entrega del menor. Entre las diligencias pendientes figuran la recopilación de documentos y la coordinación con las autoridades diplomáticas correspondientes.

La Sección de Identificación Humana trabaja en completar el proceso de identificación del niño, requisito necesario para continuar con los trámites de entrega de sus restos a sus familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Ministerio Público detalló que las dos autopsias se practicaron de manera simultánea y que los hallazgos quedaron registrados en los respectivos dictámenes médico-legales, los cuales serán remitidos a la Fiscalía encargada de dirigir las investigaciones.

Investigan doble crimen en San Juan

El hecho violento ocurrió la noche del viernes 13 de noviembre en una vivienda de la aldea Tapaulaca, municipio de San Juan, donde también resultó herido de bala otro menor de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial. Por este caso, las autoridades capturaron a tres sospechosos: una joven de 22 años y dos hombres de 23 y 24 años. La mujer es hija de Lilian Marivel y madre del pequeño Iker, según los reportes policiales. Las primeras investigaciones apuntan a un posible conflicto familiar como móvil del ataque. De acuerdo con información policial divulgada por medios de comunicación, los tres sospechosos habrían ingresado a la vivienda y disparado contra las víctimas. La joven enfrenta acusaciones por parricidio y tentativa de asesinato, mientras que los dos hombres son señalados por homicidio y tentativa de homicidio. Las autoridades continúan las diligencias para establecer la participación de cada uno en el hecho. La investigación está bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional y otras autoridades competentes.