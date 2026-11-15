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Enfrentamiento a machetazos deja dos hombres muertos en Las Vegas, Santa Bárbara

Las víctimas, de 75 y 64 años, fueron identificadas como Napoleón Alvarado y Pompilio Nolasco Vigil

Enfrentamiento a machetazos deja dos hombres muertos en Las Vegas, Santa Bárbara

El hecho violento ocurrió en la aldea El Palmar, en Las Vegas, Santa Bárbara, donde dos hombres perdieron la vida tras un presunto enfrentamiento con machetes.

Santa Bárbara. Un violento enfrentamiento registrado en la aldea El Palmar, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, dejó como resultado la muerte de dos hombres, quienes habrían sido atacados con machetes.

Las víctimas fueron identificadas como Napoleón Alvarado, de aproximadamente 75 años, y Pompilio Nolasco Vigil, de unos 64 años. Ambos perdieron la vida a raíz de las heridas sufridas durante el altercado.

De acuerdo con información preliminar, el hecho estaría relacionado con problemas personales que, según familiares, se arrastraban desde hace varios años.

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Entre los presuntos involucrados se encontraría un cuñado de una de las víctimas, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras lo ocurrido.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el enfrentamiento y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

El doble fallecimiento ha causado consternación entre los habitantes de la comunidad.

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Redacción La Prensa
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