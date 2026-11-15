Enfrentamiento a machetazos deja dos hombres muertos en Las Vegas, Santa Bárbara

Santa Bárbara. Un violento enfrentamiento registrado en la aldea El Palmar, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, dejó como resultado la muerte de dos hombres, quienes habrían sido atacados con machetes.

Las víctimas fueron identificadas como Napoleón Alvarado, de aproximadamente 75 años, y Pompilio Nolasco Vigil, de unos 64 años. Ambos perdieron la vida a raíz de las heridas sufridas durante el altercado.

De acuerdo con información preliminar, el hecho estaría relacionado con problemas personales que, según familiares, se arrastraban desde hace varios años.