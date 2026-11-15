Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en el río Choluteca, en Marcovia

Marcovia, Choluteca. Un macabro hallazgo sorprendió a los habitantes de la comunidad de Las Piletas, en el municipio de Marcovia, Choluteca, luego de que descubrieran el cadáver de un hombre que flotaba en las aguas del río Choluteca.

El hecho se registró la tarde del sábado 14 de noviembre, cuando varios pobladores que llegaron al afluente para bañarse se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron de inmediato a las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar y realizaron las labores necesarias para recuperar los restos humanos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición.