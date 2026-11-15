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Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en el río Choluteca, en Marcovia

El cuerpo fue localizado por pobladores que llegaron al río a bañarse; la víctima permanece sin identificar debido al avanzado estado de descomposición

Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en el río Choluteca, en Marcovia

El cadáver fue recuperado por elementos del Cuerpo de Bomberos y trasladado a la morgue capitalina como desconocido

Marcovia, Choluteca. Un macabro hallazgo sorprendió a los habitantes de la comunidad de Las Piletas, en el municipio de Marcovia, Choluteca, luego de que descubrieran el cadáver de un hombre que flotaba en las aguas del río Choluteca.

El hecho se registró la tarde del sábado 14 de noviembre, cuando varios pobladores que llegaron al afluente para bañarse se percataron de la presencia del cuerpo y alertaron de inmediato a las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar y realizaron las labores necesarias para recuperar los restos humanos, que se encontraban en avanzado estado de descomposición.

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La víctima vestía únicamente un short de color caqui y no portaba documentos personales, por lo que hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad. Debido a esta situación, el cuerpo fue trasladado como desconocido a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa.

Posteriormente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con elementos de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público, participaron en el procedimiento correspondiente.

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Hasta ahora se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hombre. Algunos vecinos consideran que podría tratarse de una persona de la zona, aunque su estado dificultó cualquier reconocimiento inicial.

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Redacción La Prensa
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