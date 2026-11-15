Hombre muere tras violento ataque en colonia La Paz de San Francisco de Yojoa

San Francisco de Yojoa. Un hombre identificado como Ónix Javier Castellanos perdió la vida en un hecho violento ocurrido en la colonia La Paz, bloque 2, en el sector de Río Lindo, municipio de San Francisco de Yojoa, al norte de Honduras.

De acuerdo con versiones preliminares de personas que se encontraban cerca de una cantina de la zona, la víctima habría sido arrastrada por un vehículo y posteriormente atacada con un arma blanca. Según esos mismos relatos, también habría recibido impactos de arma de fuego.

Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen no han sido esclarecidas. Las autoridades correspondientes deberán desarrollar las investigaciones para reconstruir lo sucedido e identificar a las personas que estarían involucradas.