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Hombre muere tras violento ataque en colonia La Paz de San Francisco de Yojoa

El hecho se registró en la colonia La Paz, en Río Lindo. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables

Hombre muere tras violento ataque en colonia La Paz de San Francisco de Yojoa

La víctima fue identificada como Ónix Javier Castellanos. Testigos aseguran que habría sido arrastrado por un vehículo y atacado con arma blanca y de fuego.

San Francisco de Yojoa. Un hombre identificado como Ónix Javier Castellanos perdió la vida en un hecho violento ocurrido en la colonia La Paz, bloque 2, en el sector de Río Lindo, municipio de San Francisco de Yojoa, al norte de Honduras.

De acuerdo con versiones preliminares de personas que se encontraban cerca de una cantina de la zona, la víctima habría sido arrastrada por un vehículo y posteriormente atacada con un arma blanca. Según esos mismos relatos, también habría recibido impactos de arma de fuego.

Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen no han sido esclarecidas. Las autoridades correspondientes deberán desarrollar las investigaciones para reconstruir lo sucedido e identificar a las personas que estarían involucradas.

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El hecho ha generado consternación entre los habitantes del sector, mientras familiares y seres queridos enfrentan la pérdida de Castellanos.

Se espera que las investigaciones permitan establecer cómo ocurrió este nuevo hecho violento registrado en el municipio de San Francisco de Yojoa.

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Redacción La Prensa
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