Miami. Infantes de la Marina de Estados Unidos asignados a la Fuerza de Tarea Secure realizaron ejercicios de entrenamiento con fuego real y maniobras tácticas en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, entre el 11 y el 13 de noviembre, informó este lunes del Comando Sur (Southcom).

Las prácticas incluyeron el uso de ametralladoras M240B y simulaciones en condiciones realistas, durante las cuales los militares entrenaron desplazamientos coordinados, comunicación, respuesta a instrucciones cambiantes y coordinación entre compañeros; detalló el Southcom en su cuenta de X.

Los ejercicios estuvieron orientados a reforzar la preparación operativa, la coordinación y la capacidad de respuesta de los infantes de Marina ante distintos escenarios de combate, sin que las autoridades militares estadounidenses precisaran si el entrenamiento está vinculado a alguna operación o despliegue previsto.

Los ejercicios se producen en medio de la intensificación de la presión económica y diplomática del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cuba, mediante sanciones a empresas y sectores estratégicos de la isla y amenazas de imponer aranceles a los países que le suministren petróleo.